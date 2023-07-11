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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل انطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب (فيديوجراف)

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل انطلاق الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة إن المعرض يعقد هذا العام دورته الثامنة عشرة، حيث ينظم خلال الفترة من 12 يوليو إلى 26 يوليو الجاري.

وأكدت أن المعرض يقام في ساحة الحضارات وداخل مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، فيما يفتح أبوابه يوميا من 10 صباحا وحتى 10 مساءً، بالإضافة إلى الدخول مجانا دون أي رسوم.

وتعقد الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب.

ويجذب دور النشر العربية إلى جانب الاهتمام العالمي، فيما يشارك أكثر من 70 دار نشر من مصر والإمارات والكويت والسعودية، ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

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