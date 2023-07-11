بإيرادات تتخطى 87 مليون جنيه.. "بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر

تربع فيلم "بيت الروبي" للأسبوع الثالث على التوالي على قمة إيرادات شباك التذاكر واعتلاء الصدارة بداية من طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة معه في موسم عيد الأضحى، وبالرغم من تراجع الإيرادات الكلية للشباك المصري إلا أن الفيلم ظل محافظًا على انطلاقته القوية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وخلال حفلات فيلم بيت الروبي، أمس الإثنين، نجح كريم عبدالعزيز ورفاقه في تحقيق مليون و٧٢٣ ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة، لتصل إيراداته الكلية حتى اليوم إلى 87 مليونًا و500 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية، وخلال أيام قليلة وفقًا لتلك الإيرادات اليومية المميزة يصعد الفيلم إلى الأعلى تاريخيًا.

ويتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها ويتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا، وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا".

وأعلنت شركة سينرجي فيلمز عن اقتراب الفنان كريم عبدالعزيز من كسر حاجز 100 مليون جنيه إيرادات داخل مصر بفيلمه السينمائي الجديد "بيت الروبي"، والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية داخل مصر وخارجها.

وقالت الشركة، في بيان أمس الأحد: "للمرة الثالثة في تاريخه يقترب النجم كريم عبدالعزيز من كسر حاجز إيرادات الـ١٠٠ مليون داخل مصر بفيلمه (بيت الروبي)، حيث وصلت إيرادات الفيلم في ٣ أسابيع، فقط، إلى ما يزيد على ٨٠ مليون جنيه".