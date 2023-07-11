وزير التنمية المحلية: 325,7 مليون جنيه حجم مبيعات سند الخير حتى الآن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 62 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى 18 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى ان المبادرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا ، كما تم إعداد كميات من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

- حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 325,7 مليون جنيه

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 325,7 مليون جنيه، مشيراً إلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 62 ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 6 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغ حجم مبيعاتها 2,6 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير"، التابعة لها في أسبوعها الـ62،محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً في 16 محافظة وهى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

- 100 سيارة لـ " سند الخير" موزعة على المحافظات

ولفت الوزير إلى إن سيارة مبادرة " سند الخير " تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و 5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و 4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلي أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية ، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي ، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة "سند الخير" في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة .