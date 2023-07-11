تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 611 شاحنة و 100 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 224 شاحنة و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 387 شاحنة و 20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين أمل و الحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2520 راكبا بموانيها.