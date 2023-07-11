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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"خلفناه بعد 15 سنة".. والدان أمام لجنة الثانوية:" نفسنا ابننا يبقى مهندس"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

 قرر صلاح عدلي الرجل الستيني وزوجته أن يشاركا ابنهما الوحيد، لحظاته أثناء تحديد مصيره بالثانوية العامة، وذلك لأنه قرة عينهما الذي انتظرا مجيئه لأعوام طويلة.

تركا عملهما من أجل الاطمئنان عليه، على الرغم من عمل كلا منهما، إلا أنهما قررا أن يشاركا ابنهما الوحيد في الذهاب لتأدية  الامتحان، وقال "صلاح " إنه لا يملك في الحياة سوى ابنه علاء الذي أنجبه بعد معاناة اقتربت من 15 عاما في المستشفيات ولدى أطباء النساء.

وتمنى صلاح وزوجته أن يحقق ابنهما علاء الطالب بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية حلمهم في دخول لكلية الهندسة كونه يعيش على رؤية ابنه يتقدم خطوة خطوة، وتعتبر كلية الهندسة بالنسبة له أمل كبير بسبب عمله الدائم وسط المهندسين في مجال شغله وجلمه اليومي برؤية ابنه الوحيد في نفس مكانتهم.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول)  اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي  98658 طالبا، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

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