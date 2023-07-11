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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة

طلاب
طلاب

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول)، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبًا.

بينما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما بدأ طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:


- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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