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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

تحطيم وضرب
تحطيم وضرب

شهدت منطقة أبوراضي، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، واقعة اعتداء من مجموعة من الملثمين على صاحب محل سوبر ماركت وعطارة، وأظهرت كاميرات المراقبة دخولهم المحل والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد وصول إشارة من مستشفى المحلة العام بإستقبال هشام الوزان، 32 سنة، صاحب محل سوبر ماركت وعطارة، بمنطقة أبوراضي بدائرة القسم، مصاب بـجروح وصلت لـ95 غرزة بأماكن متفرقة من الجسد.

وبسؤاله، أكد المجني عليه أن مجموعة من الخارجين على القانون طلبوا منه دفع "إتاوة" مقابل تركه بالمحل يعمل، فرفض فتجمعوا ودخلوا المحل عنوة وغطوا وجوههم بأقنعة وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فأصابوه بـ70 غرزة في الرأس و10 غرز في اليد و15 غرزة في الضهر، وحرر محضر  رقم 8882 لسنة 2023 جنح أول المحلة الكبرى ضد المدعو "يوسف، الـ"، متزعم التنظيم الذي اقتحم المحل عنوة وقام بضرب المجني عليه.

وقدم المجني عليه فيديو يوثق لحظة التعدي عليه عقب اقتحام المحل، وعلى الفور كلف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأكد المجني عليه أن الدين اعتدوا عليه هم مجموعة من أهل المنطقة من المسجلين اعتادوا طلب إتاوات من جميع المحلات والحصول على أموال دون وجه حق، ورفض في هذه المرة دفع أي أموال أو بضائع فتوعدوه وحطموا المحل وأصابوه، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى لهم مع أصحاب محلات أخرى. 

تم العرض على النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بضبط وإحضار الأشخاص الذين اتهمهم المجني عليه والأشخاص الظاهرين في فيديو كاميرات المراقبة لسؤالهم حول الواقعة والوقوف على ملابساتها.

أسلحة بيضاء الأسلحة البيضاء البحث الجنائي الخارجين على القانون رفض دفع الإتاوة فمزقوه بـ 95 غرزة في المحلة الكبري العرض على النيابة العامة اللواء محمد عمار مدير اللواء ياسر عبد الحميد

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