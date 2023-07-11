ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. إنبي يواجه سموحة في مباراة الاقتراب من المركز الخامس

سموحة خسر مباراته
سموحة خسر مباراته الأخيرة أمام انبي

يستضيف سموحة فريق إنبي، في الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية  في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز، المباراة تقام في أجواء هادئة بعدما ساهمت نتائج مباريات أمس في بقاء سموحة رسميا في دوري الأضواء والشهرة.

 ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و12 هزيمة وسجل  33 هدفا ودخل مرماه 42 هدفا، وغابت عنه الانتصارات في أخر ست مباريات وتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وخسر أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز في الدوري، كما خسر أمام النجوم وودع بطولة كأس مصر لذلك يسعى للخروج من دائرة النتائج السلبية لتحقيق أفضل مركز ممكن في نهاية الدوري.

- قائمة نادي سموحة

 واختار أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم الهانى سليمان  وحسن تيمور وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد شوشة وأحمد جمال ومحمد مغربي وصديق أوجولا ومحمود حليمو ومحمد نادي وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو و محمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي وطارق علاء ومصطفى ميسي ويحيى ياسر وحسام حسن وبنجامين بواتينج .

وشهدت القائمة عودة حسام حسن بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب بركات حجاج ومحمد الصباحي للإصابة وعمر صلاح لأسباب  فنية.

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 12 فوزا وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا، وحقق ثلاثة انتصارات في آخر 4 مباريات على غزل المحلة وفاركو في الدوري وعلى النجوم في ربع نهائي كأس مصر، وخسر مباراة واحدة أمام فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 45 وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الخامس إلى نقطتين.

يدير المباراة  محمد التابعي غازي، ويساعده محمد السيد، وأحمد كمال، ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز سموحة فريق إنبي أحمد سامي تامر مصطفى

الأكثر قراءة

برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

ارتفاع الأمواج يعيق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فري دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟