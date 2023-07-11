اليوم.. إنبي يواجه سموحة في مباراة الاقتراب من المركز الخامس

يستضيف سموحة فريق إنبي، في الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز، المباراة تقام في أجواء هادئة بعدما ساهمت نتائج مباريات أمس في بقاء سموحة رسميا في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و12 هزيمة وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 42 هدفا، وغابت عنه الانتصارات في أخر ست مباريات وتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وخسر أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز في الدوري، كما خسر أمام النجوم وودع بطولة كأس مصر لذلك يسعى للخروج من دائرة النتائج السلبية لتحقيق أفضل مركز ممكن في نهاية الدوري.

- قائمة نادي سموحة

واختار أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم الهانى سليمان وحسن تيمور وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد شوشة وأحمد جمال ومحمد مغربي وصديق أوجولا ومحمود حليمو ومحمد نادي وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو و محمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي وطارق علاء ومصطفى ميسي ويحيى ياسر وحسام حسن وبنجامين بواتينج .

وشهدت القائمة عودة حسام حسن بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب بركات حجاج ومحمد الصباحي للإصابة وعمر صلاح لأسباب فنية.

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 12 فوزا وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا، وحقق ثلاثة انتصارات في آخر 4 مباريات على غزل المحلة وفاركو في الدوري وعلى النجوم في ربع نهائي كأس مصر، وخسر مباراة واحدة أمام فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 45 وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الخامس إلى نقطتين.

يدير المباراة محمد التابعي غازي، ويساعده محمد السيد، وأحمد كمال، ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو .