إيقاف «ديانج» لمدة ٦ شهور بسبب مستحقات وكيله السابق

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف النجم المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، لمدة ٦ شهور، بسبب مستحقات متأخرة لوكيل أعماله السابق.



حيث وصل خطاب رسمي صباح الأثنين، إلى النادي الأهلي من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يقضي بإيقاف المالي أليو ديانج 6 شهور بسبب مستحقات متأخرة لوكيل اعماله السابق بـقيمة 250 ألف دولار".



وشهدت الفترة الماضية، رفع وكيل لاعبين سابق للنجم المالي، شكوى ضد لاعب وسط الأهلي، بسبب أحقيته لنسبة من انتقاله للمارد الأحمر.

وأكد وكيل ديانج، أحقيته في الحصول على 250 ألف دولار، كونه وكيلًا له، أثناء انتقاله إلى الأهلي.