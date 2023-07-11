بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

حرص مسؤولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش طلاب الشعبة الرياضية قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسؤولو اللجان على طلاب الثانوية العامة 2023 على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)