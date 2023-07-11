رئيس الوثائقية يكشف موعد عرض فيلم أسامة أنور عكاشة

أكد شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، أن القناة تبذل جهدًا كبيرًا لتنال رضا الجمهور، وأنها تسعى للأفضل دائما.

وقال “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" على قناة cbc، إن المخرج أسامة أنور عكاشة الأب الروحي للدراما المصرية والعربية، والفيلم الوثائقي عنه من ضمن سلسلة وثائقيات تحتفى بالمبدعين المصريين فى مختلف المجالات، وهو فيلم من ضمن سلسلة كبيرة يعلن عنها تباعا.

وأشار إلى أن القطعة الجديدة التى سيعرض جزأها الأول فى هذا الشهر للكاتب أسامة أنور عكاشة.

إكسسوارات أسامة أنور عكاشة في الفيلم حقيقية

وتقدم بالشكر لأسرة الكاتب الراحل، والتى لم تألو أى جهد فى توفير المتطلبات التى احتاجوا إليها من الأسرة، حتى الإكسسوارات في بعض المشاهد هي حقيقية والأسرة لم تبخل بها.

وأكد شريف سعيد أن الفيلم أخذ مدة تحضير كبيرة استغرقت شهورًا وأخذ وقته فى التحضير والتصوير وكل المراحل البحثية، لافتا إلى أن مقتنيات الراحل أسامة أنور عكاشة تعرض فى الفيلم الوثائقى.