ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوثائقية يكشف موعد عرض فيلم أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

أكد شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، أن القناة تبذل جهدًا كبيرًا لتنال رضا الجمهور، وأنها تسعى للأفضل دائما.

 

وقال “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" على قناة cbc، إن المخرج أسامة أنور عكاشة الأب الروحي للدراما المصرية والعربية، والفيلم الوثائقي عنه من ضمن سلسلة وثائقيات تحتفى بالمبدعين المصريين فى مختلف المجالات، وهو فيلم من ضمن سلسلة كبيرة يعلن عنها تباعا.

 

وأشار إلى أن القطعة الجديدة التى سيعرض جزأها الأول فى هذا الشهر للكاتب أسامة أنور عكاشة.

 

إكسسوارات أسامة أنور عكاشة في الفيلم حقيقية

وتقدم بالشكر لأسرة الكاتب الراحل، والتى لم تألو أى جهد فى توفير المتطلبات التى احتاجوا إليها من الأسرة، حتى الإكسسوارات في بعض المشاهد هي حقيقية والأسرة لم تبخل بها.

 

وأكد شريف سعيد أن الفيلم أخذ مدة تحضير كبيرة استغرقت شهورًا وأخذ وقته فى التحضير والتصوير وكل المراحل البحثية، لافتا إلى أن مقتنيات الراحل أسامة أنور عكاشة تعرض فى الفيلم الوثائقى.

قناة الوثائقية رئيس قناة الوثائقية أسامة أنور عكاشة فيلم أسامة أنور عكاشة

مواد متعلقة

بعد عضة الأسد.. مادلين طبر: «حضن لن يتكرر في حياتي»

الأرصاد تزف بشرى للمصطافين وتكشف موعد هدوء أمواج البحر

رمضان عبدالمعز يوضح أخطر علامات غضب الله على عبده

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

تفاصيل تأثير المنخفض الهندى على المحاصيل فى مصر

يلغي امتحان الفرصة الواحدة.. «التعليم» يكشف ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

«التعليم» لطلاب الثانوية العامة: مؤشرات النتائج جيدة

حرمان يصل لعامين.. «التعليم» توضح عقوبة حيازة المحمول خلال امتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

لم يظهر جثمانه.. انتهاء البحث عن غريق كليوباترا واستكمال المحاولات غدًا

عايدة رياض تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

جوهانسبرج تتعرض لتساقط ثلوج نادر الحدوث وسط طلب على التدفئة

وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة

غاز طبيعي وانترنت فائق السرعة..  قرى مصر على خريطة خدمات الحكومة العصرية

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟