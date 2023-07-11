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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مركز الفتوى: نسعى لمواكبة التطورات ورجال الفتوى أمناء على دين الله

أسامة الحديد مدير
أسامة الحديد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

قال أسامة الحديد، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مركز الأزهر للفتوى يسعى لمواكبة التطور الإلكتروني ومواجهة العقبات التي تهدد الأسر ويتم الرد على أسئلة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن أعضاء الفتوى هم من يقومون بالرد على الأسئلة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المركز يتلقى أسئلة من كل دول العالم والأسئلة تدور حول العبادات والمعاملات والمسائل الفقهية، وكذلك الرد على أسئلة مواجهة الأفكار الشاذة.

تدريب فريق الفتوى من متخصصيين بمختلف المجالات

وتابع أنه في عام 2019 تم عمل تدريب لفريق الفتوى، من قبل فريق علمي متعدد من علم الفلك علم الفيروسات أمراض المناعة وهندسة التشفير والشبكات وبعض المسائل المتعلقة بالفيزياء وقضايا التجميل والتي يحتاجها بعض الأقسام بالمركز وليكون مدربًا للتعامل مع مختلف المسائل. 

وأشار إلى أن مركز الفتوى تقدم علم مرتبط بدين الناس والشريعة وأنهم أمناء على أعظم ما أنعم الله به على عبادة وهو الدين، مؤكدًا أن الفتوى تقدم بعد دراسات كبيرة جدًا.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية مواكبة التطور الإلكتروني أمناء تدريب فريق الفتوى مواجهة العقبات أعضاء الفتوى

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