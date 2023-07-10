"حملت فى الخطوبة".. تفاصيل إلقاء شاب وفتاة مولودهما من "السطوح" بالأميرية

فضيحة وكارثة شهدها حي الأميرية بالقاهرة، عندما تخطى حبيبان العرف والأصول بإقامة علاقة مشبوهة في فترة الخطوبة انتهت بحمل الفتاة سفاحًا، ووضع مولودها دون معرفة الأهل، وبمجرد ولادة الفتاة اتفقا الاثنان على التخلص من الطفل وقتله، ولكن شاء القدر أن يتم ضبطهما قبل تنفيذ جريمتهما.

- حب وعلاقة عاطفية

البداية كانت نشوب علاقة عاطفية بين فتاة وأحد جيرانها العامل الذي لا يتجاوز عمره الثالثة والعشرين عامًا، ولكن توج حبهما بتقدمه وخطبته وموافقة الأهل عليه لكن شرارة الحب بين الاثنين لم تتوقف وساقهما قدرهما إلى الوقوع في الخطأ، ونشوب علاقة جنسية بينهما انتهت بحمل الفتاة.

- ملابس فضفاضة

بدأت الفتاة تتوارى في ملابسها الفضفاضة خوفًا من الفضيحة، وكشف سترها لتمر التسعة أشهر على حملها دون معرفة أحد، حتى تمكنت من وضع مولودها بعيدًا عن العيون بمساعدة خطيبها.

- قتل المولود

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل تجرأ الاثنان في التفكير والتخطيط لقتل الرضيع والتخلص منه خوفًا من الفضيحة بدلًا من حل الأمر بطريقة قانونية وإتمام مراسم الزواج ومصارحة العائلة، فبعد ولادته في أحد المراكز الطبية اتفقا على التخلص منه بإلقائه من أعلى السطوح، ولكن تم ضبطهما واكتشاف أمرهما من الأهالي.

- تفاصيل البلاغ

تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من الأهالى بضبط فتاة وشاب، حاولا إلقاء رضيع من أعلى سطح عقار إلى سطح عقار مجاور.

ولكن تم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة الشروع في قتل طفل رضيع وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية، وإحالتهما للمحاكمة عقب ذلك وجار محاكمتهما.