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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يتعادل مع البنك ويصعب موقفه في البقاء بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

سقط فريق غزل المحلة في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق غزل المحلة سيطر على أحداث الشوط الأول، مهددًا مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى البنك في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 15، تلاعب سيد الشبراوي بدفاعات البنك الأهلي من الجهة اليمنى، ليرسل تمريرة عرضية، لتصل الكرة إلى محمد جابر، لكن تسديدة ذلك الأخير علت عارضة محمد أبو جبل.

استمرت محاولات المحلة في الشوط الثاني، لكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين، الذي قرب البنك الأهلي أكثر من البقاء ببطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 36 نقطة في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، ورصيد غزل المحلة لـ 33 نقطة في المركز السادس عشر، ليقترب من الهبوط.

ويلعب غزل المحلة في الجولة المقبلة والأخيرة أمام حرس الحدود، فيما يلتقي البنك الأهلي بنظيره فيوتشر، يوم الجمعة المقبلة 14 يوليو 2023.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهةغزل المحلة في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري على النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة علي النحو التالي

احمد صبحي _  أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح   _ إسلام جابر  _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا.

غزل المحله البنك الأهلي الدوري الدورى المصرى المحلة

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