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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علي جمعة: الاختلاف منحة من عند الله (فيديو)

د.علي جمعة
د.علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الاختلاف منحة من عند الله، ويقول الله سبحانه وتعالى (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك)، مضيفا:"ربنا لما خلقنا ما خلقناش على جنس واحد كالملائكة مثلا، الملائكة لما خلقها خلى اختلافهم في الأفعال، لكن هم طبيعتهم واحدة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما لا يؤمرون. انماعند البشر حط في عقل واختيار وارادة جعلتنا مختلفين في المشارب".

أضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "فهذا الاختلاف والتنوع من اجل عمارة الدنيا من اجل الابداع، تقاطع هذه المختلفات ادركها، فقال ده فيه رأي ورأي مضاد له ينتج منهم رأي توفيقي  فالرأي التوفيقي الاول ده يطلع منه رأي تاني، يطلع منه رأي توفيق الناس فيحدث التطور".

استكمل: "السنة بتاع اختلاف الناس، لما الناس وهي مختلفة في في مشاربها وطبائعها وصنائعها بتعمر الارض، فده معنى التدافع ان كل واحد من التدافع زمان في في التفاسير يقول لك القتال، لا مش قتال واحدة من صورة منصور التدافع، لكن الاشتراك في الصنعة الاشتراك في أن إحنا نطلع منتج واحد، الاشتراك في المصنع". 

الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف الأزهر كبار العلماء بالأزهر

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