الإسماعيلى يتغلب على الداخلية ويضمن البقاء فى الدورى رسميًا

ضمّن فريق الإسماعيلي البقاء في الدوري الممتاز رسميًا، بعد فوزه اليوم الإثنين على نظيره الداخلية بهدف نظيف في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الدراويش رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ 11؛ ليضمن البقاء بشكل رسمي، بينما وقع الداخليلة في المركز قبل الأخير بـ 32 نقطة.

وينتظر الداخلية للجولة الأخيرة لحسم بقائه بالبقاء في الدوري أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

هدف المباراة الوحيد سجله ياو أنور في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

ويلعب الإسماعيلي مع الاتحاد في الجولة الأخيرة، بينما يصطدم الداخلية بنظيره أسوان.

تشكيل الإسماعيلي.. رباعي هجومي في مواجهة الحسم أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.