"القومي لحقوق الإنسان" يكرم اسم المخرج نور الدمرداش

قال الناقد الفني طارق الشناوي: “بعتبر نفسي من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخاصة بعدما قرروا أن للدراما هدفًا ويجب أن تكون من هنا في المجلس”.



وأضاف طارق الشناوي، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذي يقيمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب: “أنا بشكر اللجنة جدًا، علا الشافعي، السيد محمود، واختياراتنا كانت بدون أي انحياز وشاهدنا المسلسلات 15 أو 30 حلقة ومفيش تفرقة بينهم، وتم تصويت ديمقراطي”.



وكشف المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إطلاق اسم المخرج نور الدمرداش، لهذه الدورة احتفالاً بمشواره الفني الكبير، واستعراض أهم محطاته الفنية، وتسلم الجائزة نجل الإعلامي معتز الدمرداش.



وقال معتز الدمرداش: “شرف كبير ليا شخصيًا لأسرتي وأبناء نور الدمرداش وجسمي مقشعر لما بيسمع كلام عن والدي وتأثيره في الدراما في مصر وخصوصًا في مجال حقوق الإنسان، وأدركت أن والدي ساهم هو وأبناء جيله في فترة الستينيات في مجال الفن”.



وحضر كل من، الفنان جمال سليمان، الفنان جمال عبد الناصر، الناقدة الفنية علا الشافعي، الفنانة سمير أحمد، الليث حجو موجود مخرج مسلسل رسالة الإمام، الإعلامي معتز الدمرداش، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، السفير فهمي فايد، المستشار محمد شيرين فهمي، النائب محمد هيبة، الفنانة عايدة رياض، سلمي أبو ضيف.



المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.