بعد غياب عامين.. الأهلى بطلًا للدورى للمرة 43

تُوج النادي الأهلي بطلًا لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023، للمرة 43 في تاريخه، وذلك بعد خسارة ملاحقه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة 33.

وخسر بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 33 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكان الأهلي بحاجة لنقطتين فقط من مبارياته المتبقية، من أجل حسم اللقب، ليُهديه سيراميكا كليوباترا اللقب أسرع، بفوزه على بيراميدز.

وفشل الأهلي في الفوز ببطولة الدوري المصري آخر موسمين، ليعود اللقب إلى الجزيرة بعدما قضى آخر عامين في 100 عقبة، وذلك قبل 5 مباريات من نهاية المسابقة بالنسبة للفريق.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.