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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد عملية حورية فرغلي.. كيفية الكشف عن سرطان عنق الرحم؟

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حالة من التعاطف سيطرت على مواقع التواصل مع الفنانة حورية فرغلي، حيث أثارت صورتها جدلًا واسعًا وهى على سرير المرض بعد تعرضها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، بسبب عيب خلقي وراثي منذ ولادتها منعها من الإنجاب، وهو صغر حجم الرحم بسبب الأورام الليفية.

يعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات المؤلمة والخطيرة التي تصيب النساء حول العالم، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعد  سرطان عنق الرحم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه في مراحله المبكرة.

لذا، فإن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يلعب دورًا مهمًا في زيادة فرص الشفاء وتقديم العلاج المناسب، ونظرًا للتأثير الكبير لسرطان عنق الرحم على صحة النساء، ينبغي على الجميع أن يكونوا على دراية بأهمية الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان، ففي السطور التالية، قدم الخبراء بموقع clevelandclinic كيفية الكشف عن سرطان عنق الرحم.

كيفية الكشف عن سرطان عنق الرحم؟

يمكن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خلال فحص عنق الرحم باستخدام "البابي اسمير"، وهي عملية يتم فيها أخذ عينة خلايا من سطح عنق الرحم وتحليلها للكشف عن تغيرات غير طبيعية في الخلايا. 

يعتبر "البابي اسمير" أحد أكثر الفحوص شيوعًا وفاعلية في الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وعادةً ما ينصح بإجراء هذا الفحص للنساء فوق سن 21 سنة وبانتظام كل 3-5 سنوات حسب توصيات الأطباء.

كما تعتبر التحاليل المخبرية للفيروس البشري للورم الحليمي البشري، فهي أداة مهمة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، فالفيروس البشري للورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، لذا يمكن تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات مناسبة استنادًا إلى اكتشاف وجود الفيروس.

يعد التصوير بالرنين المغناطيسي، وفحص الأمواج فوق الصوتية، أدوات مهمة في عملية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، حيث تستخدم هذه التقنيات لتقييم حجم الورم وانتشاره والكشف عن أي تغير آخر في العنق والأنسجة المحيطة.

يجب أن يكون الوعي العام والتثقيف حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم هو الأساس في المعركة ضد هذا النوع من السرطان القاتل، حيث يجب على الجهات الصحية والمجتمعية توفير برامج توعية متكاملة واستخدام وسائل التواصل والحملات الإعلانية لنشر التوعية وتشجيع النساء على إجراء الفحوص اللازمة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

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