الأكثر بحثًا.. "الدستور" يتتبع حقيقة صورة إمام عاشور بقميص الأهلي (بيانات)

في صفقة مفاجئة ومثيرة للجدل، أكد عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين في مصر انتقال اللاعب إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي بعد أن أبدى رغبته في العودة إلى بلاده واللعب في الدوري المحلي.

وانضم عاشور إلى ميتلاند في يناير الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة كبيرة، لكنه لم يستطع التأقلم مع طريقة لعب الفريق واللغة، وطلب البقاء في مصر بعد تعرضه لإصابة.

ووفقًا لتصريحات وسائل الإعلام الرياضية في مصر، أجرى الأهلي مفاوضات إيجابية مع عاشور ومع ميتلاند وحصل على موافقة اللاعب والنادي الدنماركي على انتقاله بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يعلن عن الصفقة قريبًا.

صورة مزيفة

في الساعات القليلة الماضي، انتشرت صورة للاعب إمام عاشور وهو يرتدي قميص النادي الأهلي، عبر منصات التواصل المختلفة، رغم عدم إعلان النادي الأهلي عن حقيقة إتمام الصفقة بشكل نهائي حتى وقتنا الحالي.

ومن خلال استخدام أداة TinEye، كشفت "الدستور" حقيقة الصورة المتداولة للاعب إمام عاشور بقميص النادي الأهلي، والتي تبين أنها مفبركة باستخدام "الفوتوشوب"، وتعود الصورة الأصلية إلى يوم تقديم صفقته في نادي ميتلاند الدينماركي.

الأكثر بحثًا

أثارت صفقة عاشور ردود فعل مختلفة بين الجمهور المصري، فبعضهم اعتبرها خطوة جريئة من الأهلي لتدعيم خط وسطه بلاعب شاب وموهوب، وبعضهم انتقدها باعتبارها خيانة للزمالك وانحطاطًا للاعب.

وفي الوقت الذي تصدرت فيه صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي ، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصدت "الدستور" نسب مؤشرات البحث التي حظى بها لاعب الزمالك السابق، في الأسبوع الماضي، عبر موقع جوجل من مختلف المحافظات.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول اللاعب المصري إمام عاشور، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 8 يوليو الجاري، وتحديدًا من الساعة الواحدة صباحًا، بنسبة 39 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في الساعة الثانية عشرة صباحًا، يوم 10 يوليو الجاري، إلى نسبة 91 عملية بحث، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، منذ يوم الساعة الخامسة مساءً، يوم 10 يوليو الجاري.

كانت أكثر المحافظات التي بحثت عن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي عبر موقع جوجل، هي البحيرة بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها المنوفية بنسبة 95 عملية بحث، ثم قنا بنسبة 93 عملية بحث، وكفر الشيخ بنسبة 84 عملية بحث، وأخيرًا المنيا بنسبة 82 عملية في الدقيقة الواحدة.