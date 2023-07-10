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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: أهل الشر وراء محاولات النيل من جهود وزير النقل (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على جهوده المبذولة منذ تكليفه بمهام الوزارة، حيث يسير هذا الرجل على قدم وساق لتطوير قطاع النقل في مصر.

جهود الحكومة 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير كامل الوزير يعمل على مدار الساعة، رغم الحملات التي يتعرض لها من وقت لآخر عبر “السوشيال ميديا” 

وعلق “موسى”: "كل الأخبار المتعلقة بعمله داخل الوزارة أصبحت تريند منذ أمس حتى اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

الهجوم على وزير النقل 

وتابع:" تعرض وزير النقل لهجوم أهل الشهر له عوامل واضحة جداً منها أنه وزير جاد ومخلص، ولأنه أحد أبناء القوات المسلحة المصرية، ويعمل على مدار الساعة بكل قوة واجتهاد".

واستطرد:" وزارة النقل اقترضت 400 مليون دولار من أجل تطوير قطار الغلابة، هذا المشروع الذي ستكون له نتائج كثيرة إيجابية الفترة المقبلة".

وأضاف:" رئيس السيسي لا يوافق على شئ ليس له عائد، لأنه ليس لدينا ترف الاقتراض دون فائدة للاقتصاد أو بدون عائد استثماري".

أحمد موسى وزير النقل السيسي كامل الوزير صدى البلد على مسئوليتي

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