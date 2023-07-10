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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

500 جنيه وراء مصرع شاب في دار السلام

ارشيفية
ارشيفية

لقى شاب مصرعه على يد شقيقان بسبب خلافات على 500 جنيه بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس.

 وبإجراء التحريات تبين على نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقان بسبب خلاف على 500 جنية اقترضها المتوفى من أحد المتهمين وتأخر في تسديدها، وأضافت التحريات ان مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على أثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته.

بإعداد الأكمنة اللازمة القى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

شاب مصرع شقيقان خلافات دار السلام

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