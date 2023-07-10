صراع الهبوط.. شوط أول سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي غزل المحلة والبنك الأهلي، والتي تجمعهما على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق غزل المحلة سيطر على أحداث الشوط الأول، مهددًا مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى البنك في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 15، تلاعب سيد الشبراوي بدفاعات البنك الأهلي من الجهة اليمنى، ليرسل تمريرة عرضية، لتصل الكرة إلى محمد جابر، لكن تسديدة ذلك الأخير علت عارضة محمد أبو جبل.

جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا.