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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في 28 قرية.. محافظ دمياط تتابع مستجدات عمل حياة كريمة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من ممثلى قطاعات الرى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى.

حيث تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بالقطاعات المختلفة ببعض القرى وكذلك عرض موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات بالمجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية والصحية والأسواق والمواقف التى تم الانتهاء منها ، وأيضًا مستجدات الموقف التنفيذى والنهائي بمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان و خطة رصف الطرق، وفى هذا السياق ناقشت "المحافظ" سُبل الدفع بتلك الأعمال بالتنسيق مع قطاعات المرافق و آليات تخطى اى معوقات ووضع حلول مناسبة للانتهاء من كافة الأعمال خلال الفترة القادمة، كما وجهت برفع المخلفات الناتجة عن العمليات الجارية بالمشروعات وذلك بشكل دورى.

فيما وقد أكدت "عوض" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عن إزالة ١١ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٦٢١م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز ومدينة كفر سعد ، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢١ والتى انطلقت مطلع الاسبوع الجارى بمرحلتها الثالثة.

محافظ دمياط دمياط منال عوض الدكتورة منال عوض حياة كريمه

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