كيف تنجح مصر في زيادة عوائدها الدولارية؟.. خبير يجيب

وضعت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي، عدد من المقترحات للعمل على زيادة حجم العوائد الدولارية التي تحتاجها مصر لزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على رفع قيمة العملة المحلية أمام الجنيه.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تزامناً مع تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، تسعى مصر جاهدة لزيادة العوائد الدولارية بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك تتمثل فيما يلي:

أولاً، تعزيز السياحة: يُعتبر القطاع السياحي من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر. لذا، يجب تعزيز الإعلان عن معالم الجذب السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية لجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.

ثانياً، يجب تشجيع الشركات المصرية على زيادة صادراتها وتوسيع نطاقها التجاري. يمكن ذلك عبر تقديم الدعم والتسهيلات للشركات المصدرة وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لتعزيز التجارة الخارجية.

ثالثاً، يجب تعزيز الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. يمكن ذلك من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين الأجانب.

رابعاً، يمكن تعزيز العوائد الدولارية من خلال تعزيز القطاع الصناعي في مصر. ينبغي تشجيع التصنيع المحلي وتطوير الصناعات التحويلية وتوفير الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة. يمكن أيضًا تعزيز التصدير من خلال تحسين جودة المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة العملاء العالمية.

خامساً، يمكن لمصر زيادة العوائد الدولارية من خلال تعزيز قطاع الخدمات المالية. يجب تطوير سوق الأوراق المالية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب. يمكن أيضًا تعزيز خدمات البنوك والتحويلات المالية الدولية لزيادة تدفقات العملات الأجنبية.

سادساً، تعزيز قطاع النفط والغاز: يعتبر قطاع النفط والغاز من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر. يجب تعزيز استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير الحقول النفطية والغازية لزيادة الإنتاج والصادرات.

سابعاً، الترويج للمشاريع السياحية والاستثمارية: يجب تسويق مصر بشكل فعال كوجهة استثمارية وسياحية ممتازة. يمكن استخدام وسائل الإعلام والمعارض والفعاليات الدولية للترويج للمشاريع السياحية والاستثمارية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات والسياح.