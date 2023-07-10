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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: السّحر موجود وقصار السور تبطله (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السحر موجود لكنه من كيد الشيطان وهذا كيد ضعيف، لافتا إلى أن السحر ضعيف ولا يستمر بالسنين، ومن يعمل فى هذا الأمر من فك الأعمال وخلافه يعمل بالدجل والشعوذة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين:"بلاش نقعد نقول أعمال وسحر، علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نصدق قناعات وجود سحر علينا أو أعمال، شوف أول ما الواحد يشوف شكل الدم يعيط، ولما اتربى على إن الأمر بسيط، خلاص بقى أمر عادى".

واستكمل: "الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، كل ده يبطل السحر، والسحر ده حاجة ضعيفة الآيات دى تخلص عليه، والفاتحة لوحدها كفاية".

https://www.youtube.com/watch?v=H_nXmbbqfi0

ل الشيخ أحمد وسام الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء

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