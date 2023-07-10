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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب بشقة سكنية فى الإسكندرية

حريق
حريق

يفحص المعمل الجنائي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، خسائر وتلفيات حريق شب في شقة سكنية في منطقة خالد بن الوليد؛ لحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق بشقة سكنية في شارع سعيد عماد، متفرع من خالد بن الوليد، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية رفقة سيارتي إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

وتبين احتراق محتويات وحدة سكنية في عقار، ما تسبب في تفحمها، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله لوحدات أخرى في ذات العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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