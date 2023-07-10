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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل انطلاقها بـ4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين

عمرو دياب
عمرو دياب

نذفت جميع تذاكر حفل النجم عمرو دياب المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك بإحدى القرى السياحية الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ جميع تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب والتي طرحت للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 16 ألف جنيه على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 20 فردا كحد أقصى.
  • الفئة الثانية بمبلغ 8 آلاف جنيه مصري على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 25 فرد كحد أقصى.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 4000 جنيه مصري على أن تكون الطاولة تحتوي على 8 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 10 أفراد كحد أقصى
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 2000 جنيه للفرد وهي فئة الوقوف وليس الجلوس على طاولات.

 

حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

ويحيي الهضبة حفل غنائي ضخم ضمن سلسلة حفلاته هذا الصيف في يوم 11 أغسطس المقبل وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 80 ألف جنيه مصري ويكون هذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 8 آلاف جنيه مصري.
  • الفئة الثانية بميلغ 1200 جنيه مصري.
  • الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه مصري.


آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح عمرو دياب مساء أمس الأحد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قولي اسمي” وذلك بشكل حصري عبر منصة “أنغامي” الرقمية.

وتعاون دياب في أغنية “قولي اسمي” مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي جلال الحمداوي ومهندس الصوت أمير محروس.

وطرح عمرو دياب في عيد الأضحى الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خلص على قلبي" وهى من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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