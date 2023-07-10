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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة بسوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر صدمة من سيارة بناحية قرية ونينة الشرقية بمركز ومدينة سوهاج.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا من مستشفى أخميم المركزى يفيد بوصول طفلة رضيعة إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء اصطدام سيارة بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين، من خلال المعاينة، اصطدام سيارة بالطفلة «ث . خ»، تبلغ من العمر سنتين بناحية قرية ونينة الشرقية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وبسؤال أهلية الطفلة أفادوا أنه أثناء لهو الطفلة بالشارع اصطدمت بها السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع سيارة مدينة سوهاج

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