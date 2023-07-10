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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الرعشة".. ساندى تطرح أحدث أعمالها الغنائية (فيديو)

ساندي
ساندي

طرحت المطربة ساندي، منذ قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الرعشة” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت ساندي في أغنية “الرعشة” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي.

وطرحت ساندي منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان “عامليه بالمثل” وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد القياتي، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، وطرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال ساندي السينمائية

وشاركت ساندي ضمن أبطال فيلم “تاج” للنجم تامر حسني والمعروض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائية في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسني وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

المطربة ساندي ساندي الرعشة أغنية “الرعشة” عزيز الشافعي يوتيوب

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