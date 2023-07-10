شباب سيوة: تنمية واهتمام في عهد السيسي لوضع الواحة على خريطة السياحة العالمية

قال عبدالله كوشة أحد أبناء مدينة سيوة، إن الدولة اهتمت بتطوير وتنمية الواحة في الأونه الأخيرة حيث تم إنشاء طريق خرساني وإصلاح الطريق الاسفلتي المؤدي من سيوة لمطروح، مشيرا إلى أن الناتج من حل مشكلة الصرف الزراعي سيكون واضح في مزارع سيوة.

وأوضح لـ الدستور، أن الدولة اهتمت بتنمية السياحة الداخلية والخارجية ووضع الواحة علي خريطة السياحة العالمية فضلا عن تطوير المزارات ومدخل المدينة بما يتناسب مع طبيعة الواحة البيئية وتضاعفت أعداد السائحين نظرا لاهتمام الدولة الواضح، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق الحضاري للواجهة الخارجية للمباني بميدان السوق، وأصبحت المباني بطراز واحد وشكل جمالي واضح.



وأضاف، أن المرأة السيوية نالت حظها من اهتمام الدولة حيث تم تنمية وتدريب المراة على المشغولات اليدوية والحرفية والتطريز وبدأت في العمل بمصنع السجاد، فضلا عن تدريب السيدات التي يعملون في منازلهم وعرض منتجاتهم المميزة والتي تعبر عن واحه سيوة وتحسين دخلهن فضلا عن تشغيلهم في مصانع التمور.

واختتم حديثه لـ"الدستور مطالبا بالاهتمام بالبنية التحتية والطرق الداخلية مؤكدا على ضرورة إنشاء مكتب للنيابة العامة لإنهاء إجراءات المرور وتصريح الدفن، لرفع المعاناة ومشقة السفر من سيوة لمطروح وخاصة أن المسافة تتخطى الـ300 كيلو متر.

وأكد يوسف كيلاني، أن الواحة شهدت تطوير واهتمام وتتمية في عهد الرئيس حيث تم إنشاء شبكة الصرف الصحي وطريق خرساني من سيوة لمطروح بطول 300 كيلو فضلا عن تطوير واجهات المباني بطراز بيئي وإنشاء محطة للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة، موضحا أنه منذ التسعينات لم تشهد سيوة زيارة لرئيس الوزراء وتم ذلك في عهد الرئيس السيسي: "شكرا للرئيس على توجيهاته بتنمية الواحة والاهتمام بها ووضعها على خريطة السياحة العالمية".