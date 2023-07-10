وزير السياحة: استقبلنا 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2023

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن القطاع السياحي يستهدف جذب 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، موضحًا أن القطاع استقبل أكثر من 7 ملايين سائح خلال الـ6 أشهر الأولى من 2023، مُشيرًا إلى الطفرة السياحية التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة مقارنًة بذات الفترة من عام 2010 الذي كان يعتبر عام الذروة السياحية.

وأضاف “عيسى” خلال الندوة التى ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر .. الفرص والتحديات"، أن السياحة تستهدف تحقيق نمو سنوي بالحركة السياحية يتراوح بين 25 إلى 30%، للوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية 2028.

وأشار وزير السياحة إلى أنه بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والقطاع الخاص وجدنا أن 4 منتجات سياحية تستطيع تحقيق الوصول إلى هذه الأعداد وتشمل “السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، والثقافة والتاريخ”.