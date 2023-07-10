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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق طفل من شمال سيناء فى ترعة بورسعيد بالإسماعيلية

غرق طفل
غرق طفل

استقبل مستشفى القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية حالة غرق طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، قادمًا من قرية بالوظة التابعة لمحافظة شمال سيناء.

كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا من مستشفى القنطرة شرق يفيد، باستقبال طفل رضيع يبلغ من العمر وهو جثة هامدة، جراء تعرضه للغرق داخل حمام منزله.

وتبين أن الطفل محمد رشدي شحاتة، محل إقامته بجوار مسجد شركة عبدالعال بعد محطة صرف بالوظة.

تم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزي، لتكون تحت تصرف النيابة العامة.

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