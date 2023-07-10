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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إزالة ١١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بمساحة ٦٢١ متر مربع، تابعة لولاية الموارد المائية والري والصرف، في نطاق مركز ومدينة كفر سعد، وذلك ضمن أعمال الموجة الحالية التي بدأت في المرحلة الثالثة منذ بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أي عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.

ووجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما وقد أشارت محافظ دمياط مجددًا، إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لإطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

دمياط أملاك الدولة محافظة دمياط منال عوض أحداث دمياط

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