أحد مشايخ سيوة: انتهت فترة المسكنات وبدأت فترة الإصلاح في عهد السيسي

قال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسي بواحة سيوة، إنه انتهت فترة المسكنات وبدأت فترة العلاج والإصلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه عقب تولي الرئيس السيسي حكم مصر وعد بحل مشكلة الصرف الزراعي التي تعاني منها الواحة منذ 40 عاما، ونحن اليوم نجني ثمار وعود الرئيس.

وأوضح لـ الدستور، أن سيوة تحتفل بشق القناة المفتوحة مع محطة الرفع حيث أن تلك المشروعات تم تنفيذها لإنهاء مشكله الصرف الزراعي بالواحة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة تحلية بسيوة حيث أن ذلك سيساهم في زراعة الغابات الشجرية غرب الواحة.

وأضاف أن هناك تحديات تواجه الواحة وهي "عجز المعلمين، عجز الأطباء، تقنين الأراضي، رفع كفاءة محطة الكهرباء"، بالإضافة إلي مشكلة الرمال، حيث أن واحة سيوة يحدها من الغرب والجنوب بحر الرمال الأعظم، وتعتبر الرمال سماد للمزارعين مطالبا بتخفيض سعر الرمال بما يناسب المزارعين.

يذكر أن ونقل رئيس الوزراء إلى أهالي مطروح وأهالي سيوة بصفة خاصة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونقل لهم تحياته وتمنياته بدوام التقدم والرقي لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص.



وأشار مدبولي إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها واحة سيوة امتدت لنحو 30 سنة، وكان لها تأثيراتها على المياه والتربة والمحاصيل، بسبب نمط عشوائي كان موجوداً في منظومة الري، موضحا أن الارادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ هذا المشروع وكل مشروعات التنمية في مصر.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس وبمتابعته اليومية لكل المشروعات، فإنه لا يوجد مكان على أرض مصر لم تمتد له أيادي التنمية والتطوير، وهذا هو الهدف لبناء دولة جديدة، تمتد بها خطوات التنمية برغم التحديات والصعوبات، معربا عن اعتزازه بتواجده اليوم والدولة تعلن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع الضخم الذي أوجد حلا جذريا لمشكلة مياه الصرف الزراعي التي كانت يمكن أن تؤدي إلى موت هذه الواحة بالكامل، معتبرا أن ما تم تحقيقه يعتبر البداية، فما زال أمامنا مراحل قادمة مثل تطبيق ذات الحلول على بركة بهي الدين لتكون على نفس الوضع، والعمل مستمر بمراحله القادمة.