ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد مشايخ سيوة: انتهت فترة المسكنات وبدأت فترة الإصلاح في عهد السيسي

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة

قال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسي بواحة سيوة، إنه انتهت فترة المسكنات وبدأت فترة العلاج والإصلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه عقب تولي الرئيس السيسي حكم مصر وعد بحل مشكلة الصرف الزراعي التي تعاني منها الواحة منذ 40 عاما، ونحن اليوم نجني ثمار وعود الرئيس.

وأوضح لـ الدستور، أن سيوة تحتفل بشق القناة المفتوحة مع محطة الرفع حيث أن تلك المشروعات تم تنفيذها لإنهاء مشكله الصرف الزراعي بالواحة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ  شبكة صرف صحي ومحطة تحلية بسيوة حيث أن ذلك سيساهم في زراعة الغابات الشجرية غرب الواحة.

وأضاف أن هناك تحديات تواجه الواحة وهي "عجز المعلمين، عجز الأطباء،  تقنين الأراضي، رفع كفاءة محطة الكهرباء"، بالإضافة إلي مشكلة الرمال، حيث أن واحة سيوة  يحدها من الغرب والجنوب بحر الرمال الأعظم، وتعتبر الرمال سماد للمزارعين مطالبا بتخفيض سعر الرمال بما يناسب المزارعين. 

يذكر أن ونقل رئيس الوزراء إلى أهالي مطروح وأهالي سيوة بصفة خاصة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونقل لهم تحياته وتمنياته بدوام التقدم والرقي لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص.

وأشار مدبولي إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها واحة سيوة امتدت لنحو 30 سنة، وكان لها تأثيراتها على المياه والتربة والمحاصيل، بسبب نمط عشوائي كان موجوداً في منظومة الري، موضحا أن الارادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ هذا المشروع وكل مشروعات التنمية في مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس وبمتابعته اليومية لكل المشروعات، فإنه لا يوجد مكان على أرض مصر لم تمتد له أيادي التنمية والتطوير، وهذا هو الهدف لبناء دولة جديدة، تمتد بها خطوات التنمية برغم التحديات والصعوبات، معربا عن اعتزازه بتواجده اليوم والدولة تعلن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع الضخم الذي أوجد حلا جذريا لمشكلة مياه الصرف الزراعي التي كانت يمكن أن تؤدي إلى موت هذه الواحة بالكامل، معتبرا أن ما تم تحقيقه يعتبر البداية، فما زال أمامنا مراحل قادمة مثل تطبيق ذات الحلول على بركة بهي الدين لتكون على نفس الوضع، والعمل مستمر بمراحله القادمة. 

الرئيس السيسي القناة المفتوحة زراعة الغابات الشجرية واحة سيوة رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

المؤبد لـ41 متهمًا تسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصًا

تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لـ29 يوليو

صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

10 أخطاء شائعة يرتكبها الرجال والنساء أثناء الشجار.. فما هى؟

النيابة تجرى معاينة لموقع حريق شقة بمنطقة الطوابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟