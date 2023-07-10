موسكو: الجهود الأممية لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب "لم تسفر عن نتائج"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الاثنين، إن جهود الأمم المتحدة الرامية لضمان تنفيذ "الجانب الروسي" من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لم تسفر بعد عن نتائج.

أضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي:"هذه الجهود الرائعة لم تسفر عن أي نتيجة على الإطلاق".

وأعلنت تركيا تمسكها بفكرة تمديد صفقة الحبوب التي من المقرر أن ينتهي سريان مفعولها عقب أسبوعين.

جاء ذلك وفق تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في خطاب ألقاه في الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم الأربعاء في باكو.

وقال فيدان إن بلاده تمكنت من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم المواضيع، مشيرا إلى أنه بفضل مبادرة البحر الأسود تمكنت أنقرة من جلب روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، مشددًا على أن بلاده تتمسك بفكرة الحفاظ على هذه المبادرة حية، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

في نهاية يونيو الماضي، أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

أضاف أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، و"هناك عدد من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".