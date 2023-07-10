"سادة سكتو" تجربه مسرحية تبرز دور الفن في علاج الأمراض النفسية

شهد مسرح دار الحرس الجمهوري عرض أحداث العرض المسرحي "سادة اسكتوا" وذلك خلال فعاليات مهرجان للعلاج بالفن والذي بدأت فعالياته يوم ٦يوليو الجاري ولمدة 3 أيام.

يتناول العرض العديد من المشكلات النفسية التي من الممكن أن تصيب الإنسان وذلك من خلال عرض عدد من التجارب الحياتية التي من الممكن أن يمر بها أي إنسان والتي تسبب مرض الاكتئاب.

كما تستعرض من خلال الأحداث مسببات ذلك المرض وتأثيراته على النفس وأيضا طرق التخلص منه وأساليب علاج ذلك المرض النفسي الشهير كما تؤكد أهمية دور الفن في علاج الأمراض النفسية.

العرض من تأليف وإخراج المخرج عبدالرحمن محمود لاشين، وإنتاج رشا إبراهيم، وبطولة شادي جمال، محمود سعيد، بسنت العطار،هاجر فتحي، ميار خالد، أحمد مصطفى. شهد شعبان، محمود رأفت، محمد جيكا، جودي أحمد، أحمد النوبي والأطفال شهد عرفة ومصطفى عرفة.