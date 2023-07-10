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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بزيادة 13.4%..

الإحصاء: زيادة 108 ملايين دولار فى حجم الصادرات المصرية للسعودية خلال 2023

صادرات مصرية
صادرات مصرية

حققت الصادرات المصرية للمملكة السعودية نموًا بنسبة 13.4%، لتصل إلى 911.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 803.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 108 ملايين دولار، وذلك حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، أعلى زيادة فى قيمة الصادرات المصرية للمملكة، بنحو 163.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 10.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 152.9 مليون دولار بنسبة 1428%، يليها صادرات نحاس ومصنوعاته بقيمة 83.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 79.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.2 مليون دولار، بنسبة 5.3%.

وارتفعت صادرات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها إلى حدود 61.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 51.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع  18.5%.

وسجلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل من المملكة تراجعًا إلى 87.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 105.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 17.1 مليون دولار بنسبة 16.3%.

وبلغت صادرات زيوت عطرية ومحضرات تجميل للسعودية نحو 39.026 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 29.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 9.6 مليون دولار بنسبة 32.9%.

الصادرات المصرية السعودية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء

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