التحالف الوطنى يهدى الطالبة بسمة شوقى الأولى فى التعليم الفنى منحة دراسية كاملة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، أحد كيانات التحالف الوطني، الطالبة بسمة شوقي، ابنة قرية اشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتي استكمال الدراسات العليا وصولًا لدرجة الدكتوراه.

رعاية المتفوقين

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه، أن رعاية الطالبة يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، حيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي بقسم منظومة الجدارات بمجموع 99%.

كانت مؤسسة صناع الخير، أحد كيانات التحالف الوطني قد أعلنت من قبل عن تبني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفي الملقبة "بزويل الفيوم" صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهم منحًا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتي الدراسات العليا.

جهود التحالف الوطني

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم