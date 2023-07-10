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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: نتفق مع دول الخليج في ضرورة تسريع وتيرة حل القضية الفلسطينية

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا مهتمة بمزيد من التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

التبادل التجاري الروسي الخليجي 

وأكد سيرجي لافروف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بعد الاجتماع الوزاري بين روسيا ودول الخليج، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن التبادل التجاري مع دول الخليج وصل إلى 11 مليار دولار.

استمرار العنف في السودان

وأضاف أن روسيا ترحب بخطوات التقارب بين إيران ودول الخليج، مشيراً إلى أن روسيا متخوفة من استمرار العنف في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني.

وتابع: "نتفق مع دول الخليج على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية".

لافروف الخارجية الروسية التبادل التجاري الروسي الخليجي القاهرة الإخبارية

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