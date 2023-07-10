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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إحاطة برلمانية تحذر من نقص أدوية أمراض الصدر والحساسية

أمراض الجهاز التنفسي
أمراض الجهاز التنفسي

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية ( الفاركولين – اتروفنت – بلميكورت ) التي يتم استخدامها في علاج ضيق التنفس الناتج عن مشاكل الجهاز التنفسى والانسداد الرئوي المزمن.

وأوضح النائب في إحاطته أن هذه الأودية غير متوفرة في الصيدليات على الرغم من أهميتها القصوى لمرضى الصدر والحساسية، لافتا إلى أنه تلقى خلال الأونة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وتساءل النائب مستنكرًا تجاهل الحكومة لهذا النقص قائلًا: "لو الحكومة عندها مشكلة، أين البحث عن بدائل؟ وماذا يفعل مرضى الصدر والحساسية؟".

الاستراتيجية الوطنية التضامن الاجتماعي الإنسداد الرئوي الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الدكتور حنفي جبالي القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور حزب المصري الديمقراطي طلب احاطه لوزير الصحه

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