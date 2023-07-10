لمدة شهر.. «التنظيم والإدارة» تفتح باب التقديم للتعيين بوظائف شاغرة فى وزارة الثقافة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن بدء تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة فى الجهاز القومي للتنسيق الحضارى التابعة لوزارة الثقافة،

وتابع الجهاز في منشوره عبر بوابة الوظائف الحكومية، أن الوظائف الشاغرة تشمل: “رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ونظم المعلومات والتحول الرقمى، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، مدير عام العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمرانى والطابع المعمارى”.

ويستمر تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2023/07/09 لـ 2023/08/08، حيث تقدم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختار الوظائف القيادية والاشرافية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري الكائن مقره قلعة صلاح الدين بالقاهرة ـ بجوار محكي القلعة وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وترفق الطلبات بالمستندات المطلوبة:

1 ـ السيرة الذاتية للمتقدم وعدد ( 7 ) صور شخصية .

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

3 ـ بيان حالة وظيفية حديث موجه الي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري متضمنا قدراته العلمية وموضحا به تقدير أخر تقريرين عن تقويم الآداء والجزاءات ( إن وجدت ) وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة ، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة

4 ـ بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث .

5ـ بيان عن أبرز الانجازات للمتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد .

6 ـ المقترح التطويري للجهاز وفقا للنموذج رقم ( 95 ) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الاداري في شأن مقترح التطوير .

7 ـ صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

علي أن تكون المستندات مكونة من أصل + ( 7 ) نسخ صور .