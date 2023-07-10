"رفضت الرجوع لعصمته".. مقتل سيدة على يد طليقها في التل الكبير بالإسماعيلية

شهدت مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية جريمة قتل بشعة عندما أقدم شخص على قتل طليقته بسبب خلافات بينهما ورفضها الرجوع إلى عصمته.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ عن مصرع سيدة في مدينة التل الكبير على يد طليقها، بسبب خلافات سابقة بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ووجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من تحرياتها لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجاني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.