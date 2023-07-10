"لم يستطع دفع إيجار منزله".. حكاية فيلم تسبب في إفلاس عمر الشريف لمدة 3 سنوات

8 أعوام مرت على وفاة الممثل عمر الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 10 يوليو لعام 2015، ويعد أول فنان عربي يصل إلى العالمية، بعد أن حقق شهرة وانتشارا كبيرا، وشارك في عدد من الأعمال الفنية العالمية، وأصبح العالم كله يتابع أفلامه حتى وقتنا هذا.

ورغم ذلك؛ إلا أن عمر الشريف عاش حياة قاسية بدون عمل لمدة ثلاث سنوات، وكشف عن هذه الفترة خلال حواره مع جريدة "الأخبار" عام 1988 قائلا: ظللت أربع سنوات ما بين 1975 - 1979 بدون عمل، وجاء وقت لم يكن معي قرش واحد لدفع إيجار منزلي، وكنت "سأموت من الجوع" واضطررت لتمثيل فيلم أشانتي.. ثلاثة أيام فقط.. مقابل مائة ألف دولار.

وتابع: الفيلم كان حول تجارة العبيد وظهرت في لقطات قليلة، بدور أمير عربي، ولو كنت قد مثلت فيلم "الرسالة" بدلا من أنتوني كوين، كنت سأكون قادرا على رفض هذا الفيلم، ثم وضعوني على القائمة السوداء لمدة 3 سنوات، أنا وصباح ثم رفعوا اسمي، ولا أعرف لماذا رفعوا اسمي.. وأقول لك إنني أنا الذي أضعهد على قائمتي السوداء.. أنا لا يهمني رأي القذافي أو الأسد، أن الشعب هو الذي يهمني وقد كنت سفيرا لمصر، وللشعب العربي طوال هذه السنوات في أوروبا وأمريكا.

وحول سبب شرائه جزء من كازينو بمدينة "دوفيل" في فرنسا، قال: أنا دائما أصرف فلوسي أول بأول، وفي يوم من الأيام وجدت معي مبلغا من المال، تصورت أنني يمكنني توظيفه، فضلا عن أن هذه الكازينوهات مليئة بأشقائنا، ونحن أولى "بفلوسهم" من الخواجات، ولكن الحكومة الفرنسية صادرت الكازينو تسديدا للضرائب.

شارك عمر الشريف في فيلم "أشانتي" مع مايكل كين، الذي عرض في 6 أبريل 1979 بالولايات المتحدة، وتسبب هذه المشاركة في مقاطعة عمر الشريف، واتهم بتعاونه مع الصهاينة، وشنت عدة حملات على الفيلم، مطالبة أيضا بمقاطعة الفنان الراحل وجميع أعماله.