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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 أعراض تدل على الإصابة بمرض السكرى

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري عوامل الخطورة الأكثر انتشارا المسببة لمرض السكرى النوع الثاني.
وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أسباب انتشار مرض السكري هى:-

- قلة النشاط البدني.

- زيادة الوزن.

- الغذاء غير الصحي.

- ارتفاع ضغط الدم.

- وجود أقارب من الدرجة الأولى مصابين بمرض السكرى.

أما عن الأعراض الأساسية لمرض السكرى فأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أنها:-

- العطش.

- زيادة التبول.

- الجوع المستمر.

- تأخر التئام الجروح.

- انحدار وضوح الرؤية.

ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بدرجات متفاوتة، لذلك ينصح بالكشف الدوري لمن هم فوق سن الأربعين.

وأضافت الجمعية أنه يمكن التحكم فى السكرى وتجنب مضاعفاته من خلال:-

أخذ العلاج بانتظام.

المتابعة المستمرة.

الغذاء الصحي المتوازن.

التعلم المستمر عن المرض ومضاعفاته وإسعافه.

جعل النشاط البدني جزءًا من عادات الأسرة.

أما عن مضاعفات مرض السكرى فأوضحت أنه يتسبب فى:-

أمراض القلب والشرايين.

الجلطة الدماغية.

تلف الشبكية وفقدان البصر.

الفشل الكلوي.

فقدان الإحساس بالأطراف والبتر.

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ارتفاع ضغط الدم الهلال الأحمر المصري السكر النوع الثانى الجلطة الدماغية الهلال الأحمر الغذاء الصحي

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