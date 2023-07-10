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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج ينيب وكيل التضامن لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من أبناء سوهاج العائدين بسلامة الله إلي أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الحجاج العائدين من أبناء سوهاج، والبالغ عددهم ٢٢٨ حاج قد عادوا من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، وقد وصل الفوج الأول الي محافظة سوهاج في تمام الساعة ١٢:٣٠ من صباح اليوم، فيما وصل الفوج الثاني الساعة ٦ صباحا، لافتا إلى أن جميع الحجاج وصلوا بحالة جيدة، وتقدموا بخالص الشكر للسيد المحافظ، ووزارة التضامن الاجتماعي على الدعم والمتابعه المستمرة لأحوال الحجاج طوال رحلة الحج.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  بسوهاج  بنهو ١٦ مشروعا، خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ودخولها الخدمة، منها ٦ مشروعات مياه شرب، و١٠ مشروعات صرف صحي بتكلفة مليار و٦٠٠ مليون جنيه، استفاد منها ٢ مليون و٥٣٨ ألف مواطن بمختلف مدن وقري المحافظة.

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