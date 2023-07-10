حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

زادت معدلات البحث عن وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم خلال الساعات الماضية بشكل سريع بعد عدد من الأخبار التي انتشرت ومست حالتها الصحية وحياتها بشكل مباشر بشكل غير صحيح.

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي تماثلت للشفاء خلال الساعات الماضية بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا بعد اكتشافها عددا من الأورام الخبيثة بالرحم والتي وصلت إلى 9 أورام دفعة واحدة.

وانزعجت الفنانة حورية فرغلي من الأخبار والشائعات التي أحاطتها خلال الساعات الماضية في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في وقت اشتدت عليها الأزمة الصحية وكانت تحتاج للدعم بدلا من الشائعات.

الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

وخلال الساعات الماضية حاولت النجمة حورية فرغلي الكشف والتأكيد على تحسن حالتها الصحية وأنه لا صحة لما يقال حولها، وظهرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دي إم سي على قناة دي إم سي، وتحدثت عن تطور حالتها الصحية مؤخرًا بعد خضوعها لعملية جراحية واستئصال للرحم بسبب ورم.

وتحدثت حورية عن بداية الأمر خلال مداخلتها الهاتفية مؤكدة أنها اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة داخل الرحم وأنها على الفور خضعت لجراحة استئصال الرحم، لأن حجم الأورام كان كبيرًا، مضيفة في حديثها "كنت أتمني الإنجاب ولكنها إرادة ربنا، ومحدش فكر يزورني في المستشفى أو يسأل عليا".

وخلال الساعات الماضية تصدرت الفنانة حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورها المنتشرة من داخل المستشفى أثناء دخولها لإجراء جراحة استئصال الرحم بعد الأورام الخبيثة التي انتشرت بالرحم وعبر عدد من الفنانين عن مساندتهم لها في أزمتها الصحية ونالت تعاطفا كبيرا من الكثير من متابعيها.