بعد تصدرها الترند.. أزمات فى حياة الفنانة حورية فرغلى

تصدرت الفنانة حورية فرغلي ترند موقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد إعلانها عن خضوعها لعملية استئصال الرحم بالكامل بعد إصابتها بورم خبيث منذ عدة أشهر.

لم تكن تلك هي الأزمة الوحيدة التي مرت بها الفنانة حورية فرغلي في حياتها، فقد عانت من أزمات كبيرة لا يتحملها أحد، من إصابتها بالمرض لفقدها خطيبها، وتعرضها لحادث والتنمر، وأخيرًا إصابتها بسرطان الرحم.

وفي السياق، يستعرض "الدستور"، من خلال السطور التالية، أبرز الأزمات التي واجهت الفنانة حورية فرغلي.

انفصال والديها:



عانت الفنانة حورية فرغلي في طفولتها معاناة كبيرة بسبب انفصال والدها ووالدتها، فقد عانت من الوحدة منذ الطفولة بعد انفصالهما عندما كان عمرها 48 يومًا فقط.

وفاة خطيبها:



عندما كبرت الفنانة حورية فرغلي، قررت أن تستقر وتقوم ببناء أسرة بعد أن عانت من الوحدة منذ طفولتها، وعاشت بالفعل قصة حب وتمت خطبتها على حبيبها، ولكن القدر كان له رأي آخر في حالتها، بعد وفاة خطيبها في حادث سير قبل حفل زفافهما بيوم واحد فقط. ومن ثم حاولت أن تتجاوز أحزانها بعد فترة من الزمن، وقامت بالاشتراك في مسابقة ملكة جمال مصر، وفازت بالفعل، لكنها تنازلت عن اللقب بسبب الهجوم الذي لاقته والانتقادات التي طالتها.



عدم الإنجاب:



عانت حورية فرغلي من عيب خلقي وراثي في الرحم منذ ولادتها يمنعها من الإنجاب، وهو صغر حجم الرحم بسبب إصابتها بعدة أورام ليفية، وهي التي تحولت فيما بعد إلى مرض السرطان.



كسر أنفها:



كانت حورية فرغلي تفضل منذ صغرها رياضة الفروسية التي كانت تمارسها بشكل مستمر وشبه يومي، حتى تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل، بعد أن قفز في الهواء من فوق الحاجز وسقطت من على الحصان، ليتسبب ذلك في كسر أنفها وإصابتها بالديسك في العمود الفقري.



معاناة في التنفس وفقد حاستي الشم والتذوق:



بعد ذلك الحادث وكسر أنفها، عانت حورية فرغلي من مشكلات كبيرة في التنفس بسبب خطأ طبي عندما ذهبت إلى المستشفى، وعلى إثر ذلك فقدت حاسة الشم وحاسة التذوق، وعندما حاول أحد الأطباء المشهورين في عالم التجميل حل تلك المشاكل أفسد شكل أنفها ووجهها، وأجرت على إثر ذلك عدة عمليات داخل وخارج مصر.



تعرضها للتنمر:



بعد ذلك الحادث لم تسلم الفنانة حورية فرغلي من تنمر الجمهور عليها بسبب شكلها الذي تحول تمامًا بعد تعرضها لذلك الحادث، مما تسبب في إصابتها بالاكتئاب والابتعاد عن جميع الناس.

فسخ خطوبتها للمرة الثانية:



أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن خطبتها مرة أخرى ولكن لم تتم تلك الزيجة بعد أن تركها خطيبها بسبب دورها فى فيلم "كلمنى شكرًا" الذى لم يشاهده أصلًا ولكنها روت له تفاصيل الدور وتركها دون أن يبرر موقفه بشكل كامل.



وفاة ابنها بالتبني:



قامت حورية فرغلي بتبني ولد صغير وكان لا يسمع ولا يري، وقالت عنه في أحد اللقاءات إنها حاولت أن تتبناه لكن الجهات المعنية رفضت لأنها غير متزوجة، و لكن للأسف رغم إنها كفلته فقط وعلى الرغم من تعلقها به إلا أنهم رفضوا حتى أن يزورها في منزلها وقتها وتوفى ذلك الطفل بعد فترة بسبب عدة أمراض كان يعاني منها.

تعرضها للسحر:



صرحت الفنانة حورية فرغلي في أحد اللقاءات بأنها تعرضت للسحر وأن هو الذي تسبب في تعطيل حياتها بهذا الشكل وخرابها، وقالت إنها ترى في منزلها طفلان بنت وولد من عالم الجن يسكنان معها في منزلها.