ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات والسيدات في السلام بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأمرت النيابة باستدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم والتعرف على المتهمين.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالسيدات والفتيات وباجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

التحريات الأمنية السلام السيدات والفتيات الشهود المتهمين

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟