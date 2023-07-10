حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات والسيدات في السلام بالقاهرة

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأمرت النيابة باستدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم والتعرف على المتهمين.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالسيدات والفتيات وباجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.