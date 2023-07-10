"تعليم بورسعيد" يناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الاجتماع ناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة من خلال الكتاب الدوري رقم 40 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قد أعلن عن موعد بدء قبول طلبات التحويل بين المدارس وذلك خلال الفترة من 1 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس الجاري وفقا لنص الكتاب الدوري رقم 40.

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